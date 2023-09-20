РФ заявляє про загибель своїх "миротворців" у Карабаху: потрапили під обстріл

Росія заявила про загибель неназваної кількості своїх так званих "миротворців" у Нагірному Карабаху внаслідок обстрілу.

Як пише "Європейська правда", про це заявили у російському Міністерстві оборони.

Міноборони РФ заявило, що інцидент стався 20 вересня, коли військові з російського "миротворчого контингенту" у Карабаху поверталися зі свого спостережного посту.

"Поблизу населеного пункту Джанятаг автомобіль з російськими військовими зазнав обстрілу зі стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу російські військові, що перебували в авто, загинули. Для з’ясування усіх обставин події на місці працюють російські та азербайджанські представники слідчих органів", – заявили у Міноборони Росії.

Раніше у Москві заявили, що Азербайджан лише в останній момент попередив російський контингент про свої "антитерористичні заходи" щодо Карабаху.

Як відомо, 20 вересня, після доби бойових дій, Міністерство оборони Азербайджану заявило про досягнення домовленості про призупинення "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху.

У ЄС застерегли Азербайджан від вигнання з регіону місцевого населення і закликали гідно поводитися з вірменами.

Детально про останні події читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки