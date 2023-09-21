Польща проти постійного місця в Радбезі ООН для Німеччини

Польща виступає проти того, щоб Німеччина отримала місце постійного члена у Раді безпеки ООН.

Про це заявив міністр оборони Маріуш Блащак в ефірі Польського радіо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Так він прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського, який напередодні запропонував реформувати Радбез ООН і, зокрема, надати Німеччині місце постійного члена.

За словами Блащака, пропозиція Зеленського є "досить дивною" і "великим розчаруванням" з точки зору Польщі.

Польський міністр наполягає, що Німеччина повинна взяти на себе відповідальність за руйнування, спричинені під час Другої світової війни.

"Вимога воєнних репарацій, яку ми висунули Німеччині, все ще залишається в силі", – додав він.

Нагадаємо, питання про реформу Радбезу ООН особливо гостро постало з огляду на повномасштабне вторгнення Росії, яка має право вето й може блокувати будь-які рішення, які притягнуть її до відповідальності за порушення міжнародного права.

США, як відомо, почали розробку пропозиції реформи Радбезу ООН, яка передбачає розширення його складу для кращого представництва регіонів світу, але без надання права вето.