Польша против постоянного места в Совбезе ООН для Германии

Польша выступает против того, чтобы Германия получила место постоянного члена в Совете безопасности ООН.

Об этом заявил министр обороны Мариуш Блащак в эфире Польского радио, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Так он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который накануне предложил реформировать Совбез ООН и, в частности, предоставить Германии место постоянного члена.

По словам Блащака, предложение Зеленского является "довольно странным" и "большим разочарованием" с точки зрения Польши.

Польский министр настаивает, что Германия должна взять на себя ответственность за разрушения, вызванные во время Второй мировой войны.

"Требование военных репараций, которое мы выдвинули Германии, все еще остается в силе", – добавил он.

Напомним, вопрос о реформе органа особенно остро встал ввиду полномасштабного вторжения России, которая имеет право вето и может блокировать любые решения, которые привлекут ее к ответственности за нарушение международного права.

США, как известно, начали разработку предложения реформы Совбеза ООН, которая предусматривает расширение его состава для лучшего представительства регионов мира, но без предоставления права вето.