У Фінляндії присплять 120 тисяч лисиць і норок через спалах пташиного грипу

Фінляндія, яка є найбільшим у Європі виробником лисячого хутра, вирішила приспати 120 тисяч лисиць і норок у відповідь на спалахи пташиного грипу на хутрових фермах країни.

Про це агенції AFP повідомила керівниця відділу вірусології в Управлінні з питань продовольства Фінляндії Туйя Гадд, пише "Європейська правда".

За словами Гадд, тварин присплять на 13 хутрових фермах Фінляндії, на десяти з них цей процес уже завершили. Вона також вважає, що спалахи пташиного грипу там поступово йдуть на спад, оскільки носії – чайки – починають мігрувати на південь.

Про спалахи пташиного грипу H5N1 серед чайок повідомлялося в червні, а перші випадки зараження тварин на хутрових фермах були виявлені у Фінляндії в липні.

На початку серпня фінська влада ухвалила рішення про знищення хутрових тварин на всіх фермах, де були виявлені випадки зараження.

У Фінляндії налічується близько 400 хутрових ферм з приблизно 1,3 мільйона хутрових тварин.

Спалахи пташиного грипу активізували заклики до заборони виробництва хутра у Фінляндії – провідному виробнику сертифікованого хутра лисиці в Європі.