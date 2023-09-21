Лідер опозиції Польщі розкритикував владу через зернове ембарго щодо України

Очільник найбільшого опозиційного блоку Польщі "Громадянська коаліція" Дональд Туск у четвер різко розкритикував рішення польського уряду запровадити односторонні обмеження на сільгосппродукцію з України.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Wirtualna Polska, Туск сказав на передвиборчому заході в місті Каліш.

Лідера польської опозиції запитали про суперечки між Варшавою та Києвом, пов’язані із імпортом зерна.

"Немає ніякої логіки, окрім усе більш небезпечної і тривожної поведінки. Немає жодної логіки в діях президента Дуди, прем'єр-міністра Моравецького, президента (керівної партії "Право і справедливість" – ред.) Качинського, коли йдеться про Україну", – вважає Туск.

Він також розкритикував слова польського прем’єра про те, що Польща поки не буде постачати Україні власну зброю, тому що переозброюється сама.

"Я вже не кажу про моральний і геополітичний скандал, яким є політичний удар у спину Україні, коли вони (польська влада. – Ред.) вирішують ці битви на українському фронті, тільки тому, що це повинно окупитися для них у передвиборчій кампанії", – підкреслив лідер "Громадянської платформи".

Водночас Туск висловився й про заяву Зеленського в Генасамблеї ООН, який натякнув, що Польща своїми односторонніми обмеженнями на зерно готує "сцену для московського актора".

"Найгірше те, що сьогодні ця ескалація, якщо вона продовжиться, обидві сторони, Київ і Варшава, близькі до того, щоб змарнувати те, що було чудовою можливістю для всього регіону, для Польщі, для України", – сказав він.

Нагадаємо, на тлі зернової кризи Україна запропонувала Європейській комісії та Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії і Румунії план експортного контролю для чотирьох груп культур – пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку – для захисту їхніх внутрішніх ринків.

Попри це Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про односторонні обмеження на український імпорт, що спонукало Україну подати скаргу проти цих трьох країн до Світової організації торгівлі.