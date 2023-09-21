Лидер оппозиции Польши раскритиковал власть из-за зернового эмбарго в отношении Украины

Глава крупнейшего оппозиционного блока Польши "Гражданская коалиция" Дональд Туск в четверг резко раскритиковал решение польского правительства ввести односторонние ограничения на сельхозпродукцию из Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Wirtualna Polska, Туск сказал на предвыборном мероприятии в городе Калиш.

Лидера польской оппозиции спросили о спорах между Варшавой и Киевом, связанные с импортом зерна.

"Нет никакой логики, кроме все более опасного и тревожного поведения. Нет никакой логики в действиях президента Дуды, премьер-министра Моравецкого, президента Качиньского, когда речь идет об Украине", – считает Туск.

Он также раскритиковал слова польского премьера о том, что Польша пока не будет поставлять Украине собственное оружие, потому что перевооружается сама.

"Я уже не говорю о моральном и геополитическом скандале, которым является политический удар в спину Украине, когда они (польские власти. – Ред.) решают эти битвы на украинском фронте, только потому, что это должно окупиться для них в предвыборной кампании", – подчеркнул лидер "Гражданской платформы".

В то же время Туск высказался и о заявлении Зеленского в Генассамблее ООН, который намекнул, что Польша своими односторонними ограничениями на зерно готовит "сцену для московского актера".

"Хуже всего то, что сегодня эта эскалация, если она продолжится, обе стороны, Киев и Варшава, близки к тому, чтобы потерять то, что было прекрасной возможностью для всего региона, для Польши, для Украины", – сказал он.

Напомним, на фоне зернового кризиса Украина предложила Европейской комиссии и Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии план экспортного контроля для четырех групп культур – пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса – для защиты их внутренних рынков.

Несмотря на это, Польша, Словакия и Венгрия объявили об односторонних ограничениях на украинский импорт, что побудило Украину подать жалобу против этих трех стран во Всемирную торговую организацию.