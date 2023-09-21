Сенатори США поділилися думками про допомогу Україні перед виступом Зеленського

Американські сенатори розповіли, що думають про продовження допомоги України перед запланованим виступом українського президента Володимира Зеленського у Капітолії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Зокрема, сенатор від Республіканської партії Джош Хоулі у коментарі телеканалу заявив, що він, як і раніше, скептично ставиться до фінансування Києва і що керівництво Сенату, яке виступає за це, "абсолютно помиляється".

"Пізніше вони попросять більше. Кінця цьому не видно. Нам сказали, що це може тривати буквально роками. Це ще одна вічна війна", – сказав він.

Водночас сенатор-демократ Джо Менчін назвав фінансування України критично важливою "інвестицією".

"Я повністю відданий підтримці України доти, доки ми не виграємо цю війну і не допоможемо їм виграти цю війну, за яку вони готові пожертвувати своїм життям. Тому я думаю, що більшість сенаторів відчувають те ж саме, що і я", – підкреслив він.

Крім того, телеканал Sky News повідомляє, що прихильники експрезидента США Дональда Трампа з лав Республіканської партії "дуже непевні щодо подальшої підтримки України".

"Вони кажуть, що виписуються порожні чеки. Вони кажуть, що немає ніякої відповідальності за те, куди йдуть ці гроші, і вони створюють проблеми для керівництва на Капітолійському пагорбі", – зазначає телеканал.

Раніше стало відомо, що Зеленський прибув до американського Конгресу, де має виступити перед сенаторами й провести зустрічі перед переговорами з Джо Байденом у Білому домі.

Це другий візит Зеленського до Вашингтона після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, і він відбувається в той час, як Конгрес США розглядає запит Білого дому на додаткову допомогу Україні в розмірі 24 мільярдів доларів.

Та його схвалення все ще невизначене, оскільки в Республіканській партії існують серйозні розбіжності з цього питання. Частина правого крила республіканців на чолі з Дональдом Трампом стверджують, що Штати дають Україні занадто багато допомоги й повинні зосередитися на внутрішніх пріоритетах.