Сенаторы США поделились мыслями о помощи Украине перед выступлением Зеленского

Американские сенаторы рассказали, что думают о продолжении помощи Украине перед запланированным выступлением украинского президента Владимира Зеленского в Капитолии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

В частности, сенатор от Республиканской партии Джош Хоули в комментарии телеканалу заявил, что он по-прежнему скептически относится к финансированию Киева и руководство Сената, которое выступает за это, "абсолютно ошибается".

"Позже они попросят больше. Конца этому не видно. Нам сказали, что это может продолжаться буквально годами. Это еще одна вечная война", – сказал он.

В то же время сенатор-демократ Джо Мэнчин назвал финансирование Украины критически важной "инвестицией".

"Я полностью предан поддержке Украины до тех пор, пока мы не выиграем эту войну и не поможем им выиграть эту войну, за которую они готовы пожертвовать своей жизнью. Поэтому я думаю, что большинство сенаторов чувствуют то же самое, что и я", – подчеркнул он.

Кроме того, телеканал Sky News сообщает, что сторонники экс-президента США Дональда Трампа из рядов Республиканской партии "очень неуверенны относительно дальнейшей поддержки Украины".

"Они говорят, что выписываются пустые чеки. Они говорят, что нет никакой ответственности за то, куда идут эти деньги, и они создают проблемы для руководства на Капитолийском холме", – отмечает телеканал.

Ранее стало известно, что Зеленский прибыл в американский Конгресс, где должен выступить перед сенаторами и провести встречи перед переговорами с Джо Байденом в Белом доме.

Это второй визит Зеленского в Вашингтон после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, и он происходит в то время, как Конгресс США рассматривает запрос Белого дома на дополнительную помощь Украине в размере 24 миллиардов долларов.

Но его одобрение все еще неопределенно, поскольку в Республиканской партии существуют серьезные разногласия по этому вопросу. Часть правого крыла республиканцев во главе с Дональдом Трампом утверждают, что Штаты дают Украине слишком много помощи и должны сосредоточиться на внутренних приоритетах.