Один з вокзалів Парижа евакуйовували через забутий багаж

Паризький вокзал Монпарнас у четвер ненадовго евакуювали через підозрілу сумку.

Про це повідомляє Le Parisien, пише "Європейська правда".

Невдовзі після опівдня сотням присутніх на вокзалі Монпарнас віддали розпорядження залишити його через підозрілу сумку без нагляду.

Évacuation de la Gare Montparnasse ce jeudi 22 septembre 🚄 @BFMTV @CNEWS pic.twitter.com/MElDVdCM0s — Mathieu Renard (@mathieu_renard) September 21, 2023

Вокзал повністю евакуювали, але лише на кілька хвилин. Знахідка виявилася забутим багажем, що не становив ніякої загрози.

Нагадаємо, у четвер в Парижі діють посилені заходи безпеки у зв’язку з візитом королівського подружжя Британії.