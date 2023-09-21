Король Британії у парламенті Франції згадав про підтримку України
Британський король Чарльз III під час виступу у парламенті Франції серед іншого згадав про спільну відповідальність двох країн щодо підтримки України та зміни клімату.
Заяву британського монарха наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".
"Разом ми непохитні в нашій рішучості домогтися перемоги України", – сказав він.
Чарльз також наголосив, що Велика Британія завжди буде одним з найближчих союзників Франції і "одним з її найкращих друзів".
"Моя віра в незамінні відносини між нашими країнами є такою ж твердою, як і раніше", – підкреслив він.
Чарльз виголошував промову французькою мовою, переходячи на англійську лише для коротких фрагментів.
Напередодні британське королівське подружжя – король Чарльз ІІІ і королева-консорт Камілла – прибули до Франції з довгоочікуваним державним візитом, який відклали навесні через протести проти пенсійної реформи.
Нагадаємо, спочатку візит Чарльза і Камілли був запланований на 26-29 березня. Але 24 березня ця поїздка була "відкладена" через страйки проти пенсійної реформи, які тоді були в розпалі.