Укр Рус Eng

Один из вокзалов Парижа эвакуировали из-за забытого багажа

Четверг, 21 сентября 2023, 17:54

Парижский вокзал Монпарнас в четверг ненадолго эвакуировали из-за подозрительной сумки.

Об этом сообщает Le Parisien, пишет "Европейская правда".

Вскоре после полудня сотням присутствующих на вокзале Монпарнас отдали распоряжение оставить его из-за подозрительной сумки без присмотра.

Вокзал полностью эвакуировали, но лишь на несколько минут. Находка оказалась забытым багажом, который не представлял никакой угрозы.

Напомним, в четверг в Париже действуют усиленные меры безопасности в связи с визитом королевской четы Британии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция инциденты