Один из вокзалов Парижа эвакуировали из-за забытого багажа

Парижский вокзал Монпарнас в четверг ненадолго эвакуировали из-за подозрительной сумки.

Об этом сообщает Le Parisien, пишет "Европейская правда".

Вскоре после полудня сотням присутствующих на вокзале Монпарнас отдали распоряжение оставить его из-за подозрительной сумки без присмотра.

Évacuation de la Gare Montparnasse ce jeudi 22 septembre 🚄 @BFMTV @CNEWS pic.twitter.com/MElDVdCM0s — Mathieu Renard (@mathieu_renard) September 21, 2023

Вокзал полностью эвакуировали, но лишь на несколько минут. Находка оказалась забытым багажом, который не представлял никакой угрозы.

Напомним, в четверг в Париже действуют усиленные меры безопасности в связи с визитом королевской четы Британии.