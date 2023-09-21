Один из вокзалов Парижа эвакуировали из-за забытого багажа
Четверг, 21 сентября 2023, 17:54
Парижский вокзал Монпарнас в четверг ненадолго эвакуировали из-за подозрительной сумки.
Об этом сообщает Le Parisien, пишет "Европейская правда".
Вскоре после полудня сотням присутствующих на вокзале Монпарнас отдали распоряжение оставить его из-за подозрительной сумки без присмотра.
Évacuation de la Gare Montparnasse ce jeudi 22 septembre 🚄 @BFMTV @CNEWS pic.twitter.com/MElDVdCM0s— Mathieu Renard (@mathieu_renard) September 21, 2023
Вокзал полностью эвакуировали, но лишь на несколько минут. Находка оказалась забытым багажом, который не представлял никакой угрозы.
Напомним, в четверг в Париже действуют усиленные меры безопасности в связи с визитом королевской четы Британии.
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