Російська авіакомпанія із санкційного списку ЄС анонсувала рейси до Грузії

Російська авіакомпанія "Россия", яка перебуває під західними санкціями, анонсувала на жовтень перші рейси з Москви до Тбілісі – схоже, ще не маючи згоди Тбілісі.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".

На сайті московського аеропорту "Шереметьєво" з’явилася інформація про те, що з 14 жовтня авіакомпанія "Россия" почне щоденно літати до Тбілісі. Планують два рейси на добу – о 00:45 та 09:35.

З коментаря компанії російським ЗМІ схоже, що Грузія ще не дала згоди на виконання цих рейсів.

"У разі отримання дозволів, авіакомпанія "Росія" буде готова розпочати польоти за даним та іншими напрямками", – прокоментували у пресслужбі.

В Агентстві цивільної авіації Грузії повідомляли, що вже двічі відмовляли авіакомпанії "Россия" у виконанні рейсів з Тбілісі й Батумі до Москви і Санкт-Петербурга у зв’язку з тим, що вона під санкціями ЄС. Остання відмова була менше тижня тому – 14 вересня.

У владі Грузії неодноразово казали, що не погодяться на польоти компаній, які потрапили під західні санкції.

Втім, серед тих, які вже виконують рейси, є компанії, які обслуговували польоти в окупований Крим.

Нагадаємо, 10 травня президент РФ Владімір Путін скасував візовий режим для громадян Грузії і водночас зняв заборону на польоти російських авіакомпаній до Грузії. За 10 днів у Росії приземлився перший за чотири роки прямий авіарейс із Грузії.

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