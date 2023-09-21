Российская авиакомпания из санкционного списка ЕС анонсировала рейсы в Грузию

Российская авиакомпания "Россия", которая находится под западными санкциями, анонсировала на октябрь первые рейсы из Москвы в Тбилиси – похоже, еще не имея согласия Тбилиси.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

На сайте московского аэропорта "Шереметьево" появилась информация о том, что с 14 октября авиакомпания "Россия" начнет ежедневно летать в Тбилиси. Планируется два рейса в сутки – в 00:45 и 09:35.

Из комментария компании российским СМИ похоже, что Грузия еще не дала согласия на выполнение этих рейсов.

"В случае получения разрешений, авиакомпания "Россия" будет готова начать полеты по данному и другим направлениям", – прокомментировали в пресс-службе.

В Агентстве гражданской авиации Грузии сообщали, что уже дважды отказывали авиакомпании "Россия" в выполнении рейсов из Тбилиси и Батуми в Москву и Санкт-Петербург в связи с тем, что она под санкциями ЕС. Последний отказ был менее недели назад – 14 сентября.

Во власти Грузии неоднократно говорили, что не согласятся на полеты компаний, попавших под западные санкции.

Впрочем, среди тех, которые уже выполняют рейсы, есть компании, которые обслуживали полеты в оккупированный Крым.

Напомним, 10 мая президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и одновременно снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию. Через 10 дней в России приземлился первый за четыре года прямой авиарейс из Грузии.

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