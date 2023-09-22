Рига на день скасувала плату за проїзд у громадському транспорті міста
22 вересня ризький громадський транспорт буде безкоштовним, щоб мотивувати мешканців не їздити на авто.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.
Таку акцію влаштували у останній день Тижня мобільності та міжнародний "День без автомобіля".
Рига приєдналася до Тижня мобільності, що проходить по всій Європі. У Брюсселі з цієї нагоди проїзд містом дозволили тільки громадському та оперативному транспорту, таксі та людям з обмеженою мобільністю.
Рига обмежилася безплатним проїздом у громадському транспорті, що обійшлося у 128 тисяч євро дотації Rīgas satiksme – муніципальному підприємству, яке забезпечує міські перевезення.
Крім того, до акції долучилася компанія Bolt і подарувала латвійцям 1000 безоплатних поїздок на електросамокатах.
Власників приватних авто цього дня закликали до добровільного вибору на користь велосипеда, пішої ходи або громадського транспорту.
Нагадаємо, 1 вересня Париж став першою у Європі столицею без прокатних самокатів за рішенням референдуму через небезпеку, яку ті створюють для пішоходів.
Тим часом, у Вільнюсі під час саміту НАТО у липні сховали старі тролейбуси, щоб представити більш привабливий вигляд міста лідерам держав-членів Альянсу і делегаціям.