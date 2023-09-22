Рига на день отменила плату за проезд в общественном транспорте

22 сентября рижский общественный транспорт будет бесплатным, чтобы мотивировать жителей не ездить на авто.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

Такую акцию устроили в последний день Недели мобильности и международный "День без автомобиля".

Рига присоединилась к Неделе мобильности, проходящей по всей Европе. В Брюсселе по этому случаю проезд по городу разрешили только общественному и оперативному транспорту, такси и людям с ограниченной мобильностью.

Рига ограничилась бесплатным проездом в общественном транспорте, что обошлось в 128 тысяч евро дотации Rīgas satiksme – муниципальному предприятию, обеспечивающему городские перевозки.

Кроме того, к акции присоединилась компания Bolt и подарила латвийцам 1000 бесплатных поездок на электросамокатах.

Владельцев частных авто в этот день призвали к добровольному выбору в пользу велосипеда, пешей ходьбы или общественного транспорта.

Напомним, 1 сентября Париж стал первой в Европе столицей без прокатных самокатов по решению референдума из-за опасности, которую те создают для пешеходов.