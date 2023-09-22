Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал реальной проблемой падение дронов РФ на территории его страны во время атак на дунайские порты Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил на мероприятии Всемирного форума лидеров в Колумбийском университете в Нью-Йорке, сообщает Agerpres.

По его словам, хотя российские атаки беспилотниками не направлены против Румынии, ситуация неприемлема.

"Дроны атакуют не Румынию, но то, что их части падают на территорию страны, является реальной проблемой, которую необходимо решить. Пока никто не пострадал, но это не значит, что эти инциденты не считаются", – отметил Йоханнис.

Он напомнил, что Россия атакует порты на украинском побережье, чтобы сделать невозможным транзит зерна, а также назвал эти атаки военными преступлениями.

Президент Румынии также сказал, что люди, которые живут на румынском берегу Дуная вблизи районов, пострадавших от атак, боятся, но понимают важность поддержки Украины.

"Они видят бомбардировки на той стороне и думают, что если мы будем стоять и смотреть, то можем быть следующими", – резюмировал Йоханнис.

Ранее заместитель начальника штаба обороны Румынии, генерал Георгица Влад заявил, что армия страны готова сбивать российские дроны, которые будут представлять угрозу.

Напомним, 13 сентября в приграничном с Украиной жудеце Тулча в Румынии нашли новые обломки, похожие на фрагменты беспилотника, на этот раз в 14 километрах от границы.

В четверг, 14 сентября, Министерство национальной обороны Румынии расширило зону запрета полетов у границы с Украиной.

Также на прошлой неделе начали строить укрытия в селе Плауру, что напротив украинского Измаила, а жители получили первые оповещения тревоги во время очередной воздушной атаки РФ на украинские порты над Дунаем.