Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що збої у роботі GPS у повітряному просторі Естонії є навмисною гібридною атакою Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Естонський міністр має намір ініціювати обговорення цієї теми як на рівні Євросоюзу, так і НАТО.

"Це гібридна атака. У найрізноманітніших сферах Росія втручається в наше життя на нашій території. Це цілеспрямовані атаки через спецслужби на майно наших суспільних діячів, на наші пам'ятники.

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Це кібератаки або зовсім навмисні дії, пов'язані з глушенням сигналу GPS. Росія чудово знає, що створювані нею перешкоди дуже небезпечні для нашого повітряного руху і суперечать міжнародним конвенціям, до яких приєдналася Росія. Це навмисна діяльність, яка наражає людські життя на небезпеку", – заявив Тсахкна.

За його словами, потрібно якнайшвидше показати, що вони займаються цією проблемою, усвідомлюють ситуацію, і відповідальність за неї лежить на агресивній Росії.

"Було б гірше, якби заради туристів ми приховали той факт, що на наше авіасполучення впливають зловмисні дії Росії. Таку відповідальність я, звичайно, не хочу брати на себе як міністр закордонних справ", – сказав Тсахкна.

Член комісії Рійгікогу з державної оборони Раймонд Кальюлайд, повідомив ERR, що комісія не має інформації про те, що глушення GPS-сигналів є свідомою гібридною атакою проти Естонії.

Минулого тижня літаки Finnair, які прямували з Гельсінкі до Тарту, двічі були змушені повернутися до Гельсінкі через збої в роботі GPS у повітряному просторі Естонії.

У понеділок Finnair оголосив про призупинення усіх рейсів до естонського міста Тарту на один місяць через зафіксовані перешкоди в роботі GPS.

Нагадаємо, країни Балтії попередили, що глушіння GPS, в якому звинувачують Росії, може спричинити повітряну катастрофу.