На сході Франції підтоплення та перебої з транспортом: за добу випала місячна норма дощу

У регіоні довкола французького міста Ліон на сході країни протягом неділі випала місячна норма дощу, що призвело до підтоплень та перебоїв з рухом транспорту.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Кількість опадів протягом неділі 28 квітня побила рекорд для квітня, що тримався з 1948 року. Рясні дощі йшли безперервно усю добу.

Пожежники у регіоні здійснили численні виїзди, щоб допомагати людям викачувати воду з підвалів та прибирати з дороги повалені вітром дерева.

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Avec plus de 100 mm tombés sur le sud lyonnais, le ruissellement devient parfois important comme ici à Feyzin.

Vidéo: Aissatou Naomi Aaron Stephen pic.twitter.com/F9dWhspxEG – Lyon Météo (@LyonMeteo69) April 28, 2024

Численні проблеми виникли і на залізничних коліях довкола Ліона. Одна електричка з близько 200 пасажирами зійшла з рейок через те, що під коліями розмило ґрунт, двоє людей отримали незначні травми.

📸 Déraillement du TER Firminy-Lyon Perrache à la suite d’un éboulement sur les voies entre Grigny et Vernaison

Images fournies par la @SNCFVoyageurs @SNCFTERAURA @F3Rhone_Alpes pic.twitter.com/8OQP3Ck3BL – Léo Chapuis (@leo_chapuis) April 28, 2024

На трасі A43 перекрили підтоплену ділянку дороги.

Місцева влада закликала мешканців пильно стежити за ситуацією та уникати поїздок, які не є необхідними. Сильні дощі у регіоні можуть тривати ще кілька днів.

Нагадаємо, на початку квітня через сильні зливи у регіоні Бургундія підтопило окремі передмістя Парижа, а у самій столиці Сена затопила набережні, через що скасували деякі підготовчі заходи до Олімпійських ігор та змінювали маршрут паризького марафону.