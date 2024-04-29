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На сході Франції підтоплення та перебої з транспортом: за добу випала місячна норма дощу

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Новини — Понеділок, 29 квітня 2024, 17:35

У регіоні довкола французького міста Ліон на сході країни протягом неділі випала місячна норма дощу, що призвело до підтоплень та перебоїв з рухом транспорту.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Кількість опадів протягом неділі 28 квітня побила рекорд для квітня, що тримався з 1948 року. Рясні дощі йшли безперервно усю добу. 

Пожежники у регіоні здійснили численні виїзди, щоб допомагати людям викачувати воду з підвалів та прибирати з дороги повалені вітром дерева.

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Численні проблеми виникли і на залізничних коліях довкола Ліона. Одна електричка з близько 200 пасажирами зійшла з рейок через те, що під коліями розмило ґрунт, двоє людей отримали незначні травми. 

На трасі A43 перекрили підтоплену ділянку дороги.

Місцева влада закликала мешканців пильно стежити за ситуацією та уникати поїздок, які не є необхідними. Сильні дощі у регіоні можуть тривати ще кілька днів. 

Нагадаємо, на початку квітня через сильні зливи у регіоні Бургундія підтопило окремі передмістя Парижа, а у самій столиці Сена затопила набережні, через що скасували деякі підготовчі заходи до Олімпійських ігор та змінювали маршрут паризького марафону. 

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