Венгрия не дала свое согласие на утверждение заявления от имени всех 27 стран-членов ЕС по ситуации в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщил редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

Внешнеполитическая служба ЕС накануне обнародовала заявление высокого представителя Евросоюза по международным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, в котором он предупредил Азербайджан о мерах в случае нарушения прав карабахских армян.

По данным Джозвяка, это заявление планировали подать как общую позицию всех 27 стран Евросоюза, но Будапешт не согласился.

"Это должно было быть заявление 27 членов ЕС, но Венгрия заблокировала его", – написал Джозвяк в своем Twitter (X), ссылаясь на три отдельных источника, знакомых с процессом подготовки документа.

This was supposed to be an EU-27 statement but 🇭🇺 blocked it. #Armenia #Azerbaidjan #Nagorno_Karabakh https://t.co/UZq69xhSVj