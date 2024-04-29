Польські фермери оскаржили в суді заборону на їхню блокаду кордону в Дорогуську

Польські фермери, які блокували проїзд до прикордонного переходу з Україною в Дорогуську, оскаржили в суді рішення війта гміни про розпуск їхнього протесту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF 24.

Сьогодні спливає термін, коли аграрії могли оскаржити рішення муніципального голови. Їхній лист надійшов до суду лише після обіду.

У ньому фермери ставлять під сумнів аргументи війта, який послався на норму, що дозволяє розпускати народні зібрання, якщо "їх перебіг становить суттєву загрозу життю чи здоров’ю людей, чи майну". Про такий крок просили, серед іншого, представники транспортних компаній і митних органів, діяльність яких ускладнена сільськогосподарською блокадою.

Реклама:

Організатори зірваної акції протесту стверджують, що їх акція не створює реальної загрози, а війт "має перевірити вплив" зібрання на життя та здоров'я. "Акція протесту проходила дуже мирно, інцидентів, які могли б загрожувати життю чи здоров’ю людей, не було", – зазначають вони.

Автори скарги, а це 39 осіб, ставлять під сумнів аргумент війта про те, що фермери неодноразово намагалися вийти на колії. Організатори блокування дороги в Окопах наголошують, що не перекривали колії і не мають до цього відношення, оскільки такі дії відбувалися під час окремого мітингу.

Суд також повинен буде оцінити, чи обґрунтовані аргументи війта про те, що водії вантажівок, які стоять у черзі, виїжджають на дорогу "прямо перед зустрічними транспортними засобами". Аграрії стверджують, що це звинувачення є неточним, адже міський голова не вказує на якусь конкретну ситуацію, а черга на перетині кордону – це "нормальна ситуація, до якої звикли місцеві мешканці та водії".

Протестувальники резюмують, що війт не надав їм доказів того, що "відбулися події, які б свідчили про те, що перебіг протесту становить загрозу життю, здоров’ю чи майну", а "загальні заяви, які ґрунтуються лише на припущеннях" не можуть бути підставою для перешкоджання "виявлення своїх поглядів і невдоволення політичними рішеннями.

Справу буде зареєстровано та обрано конкретного суддю для її розгляду. Суд має 30 днів, щоб розглянути справу та винести рішення, каже суддя Барбара Марковська, речниця Окружного суду в Любліні, до якого звернулися фермери.

Якщо війт чи фермери будуть незадоволені рішенням суду, вони зможуть подати апеляцію до другої інстанції, тобто Апеляційного суду в Любліні.

Минулого тижня польські протестувальники згорнули блокаду на КПП "Ягодин – Дорогуськ", яка тривала з 9 лютого. Це відбулося після рішення війта гміни про згортання протесту.

Це також відбулось після того, як 18 квітня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав польських фермерів припинити блокування кордону з Україною, наголосивши, що Україна зараз перебуває у вкрай складній ситуації.

Вранці 29 квітня стало відомо, що польські фермери припинили блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску "Гребенне – Рава-Руська", який був останнім заблокованим КПП.