Уряд Румунії пропонує частково визнати "іноземні" одностатеві шлюби

Уряд Румунії напередодні ухвалив постанову, згідно з якою одностатеві пари, які уклали шлюб в інших країнах-членах ЄС, частково визнаватимуться в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Документ передбачає, що свідоцтва про шлюб між особами однієї статі, укладені в одній з країн-членів ЄС, будуть визнаватися в Румунії без занесення до реєстру актів цивільного стану країни.

Водночас асоціація Accept, яка займається захистом прав ЛГБТК+-спільноти, попереджає, що якщо румунський парламент ратифікує проєкт закону у такому вигляді, то "європейські громадяни, які уклали шлюб в іншій державі-члені ЄС, не будуть визнані подружжям в Румунії, а лише отримають право на проживання".

Асоціація додала, що такий підхід призводить до нерівного ставлення до ЛГБТК+ людей, "пропонуючи їм особливі умови, а не рівні права". Крім того, одностатеві пари, які перебувають у цивільному партнерстві, юридично визнаному в іншій державі ЄС, і надалі будуть розглядатися в Румунії як окремі іноземці, які не мають родинних зв'язків.

У 2018 році Суд ЄС зобов’язав Румунію надати рівний захист одностатевим подружжям. Згодом того ж рок, Конституційний суд Румунії постановив, що одностатевим парам має бути надана правова форма захисту.

У травні 2023 року Європейський суд з прав людини також постановив, що Румунія зобов'язана забезпечити належне визнання і захист одностатевих відносин, оскільки він визнав, що Румунія порушила право на сімейне життя 21 одностатевої пари.

Нагадаємо, 20 червня парламент Естонії ухвалив закон, який передбачає можливість укладення шлюбу між двома повнолітніми особами незалежно від їхньої статі, а також дозволяє одностатевим подружнім парам усиновлювати дітей.

Крім того, прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс після перемоги своєї партії на парламентських виборах оголосив про наміри легалізувати одностатеві шлюби в країні.