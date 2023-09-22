Правительство Румынии предлагает частично признать "иностранные" однополые браки

Правительство Румынии накануне приняло постановление, согласно которому однополые пары, заключившие брак в других странах-членах ЕС, частично будут признаваться в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Документ предусматривает, что свидетельства о браке между лицами одного пола, заключенные в одной из стран-членов ЕС, будут признаваться в Румынии без занесения в реестр актов гражданского состояния страны.

В то же время ассоциация Accept, которая занимается защитой прав ЛГБТК+-сообщества, предупреждает, что если румынский парламент ратифицирует проект закона в таком виде, то "европейские граждане, заключившие брак в другом государстве-члене ЕС, не будут признаны супругами в Румынии, а только получат право на проживание".

Ассоциация добавила, что такой подход приводит к неравному отношению к ЛГБТК+ людям, "предлагая им особые условия, а не равные права". Кроме того, однополые пары, которые находятся в гражданском партнерстве, юридически признанном в другом государстве ЕС, и в дальнейшем будут рассматриваться в Румынии как отдельные иностранцы, не имеющие родственных связей.

В 2018 году Суд ЕС обязал Румынию предоставить равную защиту однополым супругам. Впоследствии в том же году Конституционный суд Румынии постановил, что однополым парам должна быть предоставлена правовая форма защиты.

В мае 2023 года Европейский суд по правам человека также постановил, что Румыния обязана обеспечить надлежащее признание и защиту однополых отношений, поскольку он признал, что Румыния нарушила право на семейную жизнь 21 однополой пары.

Напомним, 20 июня парламент Эстонии принял закон, который предусматривает возможность заключения брака между двумя совершеннолетними лицами независимо от их пола, а также позволяет однополым супружеским парам усыновлять детей.

Кроме того, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после победы своей партии на парламентских выборах объявил о намерениях легализовать однополые браки в стране.