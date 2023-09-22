ЄC наклав на Intel новий штраф у $400 млн в антимонопольній справі 2009 року

Європейська комісія наклала на американську технологічну компанію Intel новий штраф у розмірі 376,36 млн євро ($400 млн) у справі про порушення антимонопольного законодавства, відкритій у 2009 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

"Сьогоднішнім рішенням комісія знову наклала штраф на Intel тільки за застосування явних обмежень. Сума штрафу, розрахована на підставі тих самих параметрів, що й рішення комісії 2009 року, належить до порушення вужчого масштабу", – йдеться в документі.

Єврокомісія звинувачує Intel у зловживанні своїм домінуючим становищем на світовому ринку мікропроцесорів x86, використовуючи стратегію витіснення конкурентів за допомогою знижок і обмежень на продажі.

У 2009 році Єврокомісія визнала Intel винною у блокуванні доступу компанії AMD на європейський ринок шляхом надання значних знижок виробникам комп'ютерів на свою продукцію. Intel також звинуватили в підкупі продавців техніки, щоб ті відмовлялися продавати комп'ютери з чіпами AMD.

Попереднє рішення регулятора у цій справі, ухвалене ще 2009 року, яке передбачало рекордний на той момент штраф – 1,06 млрд євро, було анульовано на початку 2022 року Європейським судом загальної юрисдикції.

Однак суд підтвердив, що обмеження продажів були зловживанням домінуючим становищем з боку Intel на ринку. Суд не зміг вирішити, як розділити загальну суму штрафу між цими двома правопорушеннями, і залишив комісію придумати нову цифру.

"Менший штраф, накладений сьогоднішнім рішенням, відображає вужчий масштаб порушення порівняно з рішенням Комісії 2009 року", – заявили в Єврокомісії.

Раніше повідомлялося, що ірландський регулятор встановив, що застосунок TikTok порушив вимоги законодавства щодо даних неповнолітніх користувачів, та у зв’язку з цим оштрафував компанію на 345 млн євро.