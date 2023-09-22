На протестах під будівлею уряду у Єревані, що тривають через повернення Карабаху під контроль Азербайджану, затримали понад 80 осіб.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".

Протести у Єревані тривають вже четвертий день поспіль , учасники вимагають відставки прем’єра Нікола Пашиняна, а також – надати військову та гуманітарну допомогу вірменам у Нагірному Карабаху.

Люди намагалися заблокувати вхід до будівлі. Під час протесту затримали понад 80 осіб, серед яких – лідер протестів, колишній депутат від опозиції Андраник Теванян, а також син другого президента Вірменії Левон Кочарян. Теваняна вже відпустили з відділка.

Також у п'ятницю двоє осіб закидали пакетами з червоною фарбою вхід до посольства Росії у Єревані.

На мітингу у четвер опозиція закликала розпочати безстрокову блокаду вулиць Єревана доти, доки Пашинян не піде у відставку.

До протестів приєдналися чимало студентів та викладачів.

Вранці у п'ятницю мітингарі перекрили проспект Мясникяна, а також ненадовго перекрили вулицю Сар'яна.