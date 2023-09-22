Протестувальники блокують вулиці у Єревані, є затримані

Рано-вранці в Єревані протестувальники перекрили декілька вулиць, вимагаючи відставки прем’єр-міністра через "здачу" Карабаху.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила вірменська редакція "Радіо Свобода".

Мітингарі перекрили проспект Мясникяна, а також ненадовго перекрили вулицю Сар'яна.

Є затримані, серед них – колишній опозиційний депутат Андранік Теванян. Раніше він закликав до блокади будівлі уряду.

Про кількість затриманих поліція поки офіційно не повідомляє.

Під будівлею уряду зібралась велика кількість правоохоронців.

ФОТО: FACTOR TV

Напередодні під час мітингу опозиція закликала перекрити вулиці Єревана з самого ранку і робити це до усунення Нікола Пашиняна з посади.

Вчора опозиція також заявила, що спробує заблокувати будівлю уряду, щоб зірвати сьогоднішнє засідання виконавчої влади. Уряд зазвичай засідає об 11:00, але за кілька хвилин до початку засідання у п’ятницю уряд повідомив про зміну часу на 10:00.

Акції протесту в Єревані почалися після того, як 20 вересня, після доби бойових дій, Міністерство оборони Азербайджану заявило про досягнення домовленості про призупинення "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху.

Місцева влада невизнаного Нагірного Карабаху погодилась на переговори з Баку. Азербайджан заявив, що фактично повернув контроль над сепаратистським регіоном та пообіцяв амністію карабаським вірменам, які складуть зброю.

Пашинян заявив, що Вірменія готова прийняти біженців з Нагірного Карабаху.

Європейський Союз засудив військові дії Азербайджану проти вірменського населення Нагірного Карабаху і пригрозив заходами у разі погіршення ситуації.

Детально про останні події читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.