Протестувальники блокують вулиці у Єревані, є затримані
П'ятниця, 22 вересня 2023, 10:31
Рано-вранці в Єревані протестувальники перекрили декілька вулиць, вимагаючи відставки прем’єр-міністра через "здачу" Карабаху.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомила вірменська редакція "Радіо Свобода".
Мітингарі перекрили проспект Мясникяна, а також ненадовго перекрили вулицю Сар'яна.
Є затримані, серед них – колишній опозиційний депутат Андранік Теванян. Раніше він закликав до блокади будівлі уряду.
Про кількість затриманих поліція поки офіційно не повідомляє.
Під будівлею уряду зібралась велика кількість правоохоронців.
Напередодні під час мітингу опозиція закликала перекрити вулиці Єревана з самого ранку і робити це до усунення Нікола Пашиняна з посади.
Вчора опозиція також заявила, що спробує заблокувати будівлю уряду, щоб зірвати сьогоднішнє засідання виконавчої влади. Уряд зазвичай засідає об 11:00, але за кілька хвилин до початку засідання у п’ятницю уряд повідомив про зміну часу на 10:00.
Акції протесту в Єревані почалися після того, як 20 вересня, після доби бойових дій, Міністерство оборони Азербайджану заявило про досягнення домовленості про призупинення "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху.
Місцева влада невизнаного Нагірного Карабаху погодилась на переговори з Баку. Азербайджан заявив, що фактично повернув контроль над сепаратистським регіоном та пообіцяв амністію карабаським вірменам, які складуть зброю.
Пашинян заявив, що Вірменія готова прийняти біженців з Нагірного Карабаху.
Європейський Союз засудив військові дії Азербайджану проти вірменського населення Нагірного Карабаху і пригрозив заходами у разі погіршення ситуації.
Детально про останні події читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.