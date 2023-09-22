На протестах под зданием правительства в Ереване, продолжающихся из-за возвращения Карабаха под контроль Азербайджана, задержали более 80 человек.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

Протесты в Ереване продолжаются уже четвертый день подряд. Участники требуют отставки премьера Никола Пашиняна, а также – предоставить военную и гуманитарную помощь армянам в Нагорном Карабахе.

Люди пытались заблокировать вход в здание. Во время протеста задержали более 80 человек, среди которых – лидер протестов, бывший депутат от оппозиции Андраник Теванян, а также сын второго президента Армении Левон Кочарян. Теваняна уже отпустили из участка.

Также в пятницу два человека забросали пакетами с красной краской вход в посольство России в Ереване.

На митинге в четверг оппозиция призвала начать бессрочную блокаду улиц Еревана до тех пор, пока Пашинян не уйдет в отставку.

К протестам присоединились многие студенты и преподаватели.

Утром в пятницу митингующие перекрыли проспект Мясникяна, а также ненадолго перекрыли улицу Сарьяна.