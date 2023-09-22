З якими викликами та проблемами зіткнувся у США Володимир Зеленський

Це був, вочевидь, далеко не найкращий момент для візиту Володимира Зеленського до США, але він не міг змарнувати нагоду.

Про проблеми, вирішенню яких мав посприяти візит українського президента до Сполучених Штатів цього тижня, і про американську стратегію для України – у статті директорки Центру "Нова Європа" Альони Гетьманчук Візит до Байдена у складні часи: що ховає поїздка Зеленського до США за рік до виборів.

Звісно, перебування Зеленського у Вашингтоні – передусім у стінах Конгресу – було не лише в інтересах українського президента, але й американського.

Як і минулого року, главі Білого дому було потрібно, щоб Зеленський допоміг адміністрації переконати Конгрес, якому, як відомо, у США належить "сила гаманця", у виділенні запропонованого додаткового пакета допомоги для України – цього разу йдеться про $24 млрд.

Отже, у Вашингтоні Зеленський, серед іншого, мав пояснити американцям, який реальний план перемоги України.

Логіка досить проста: не може Білий дім періодично надсилати в Конгрес чек на оплату, не бажаючи пояснити суть цієї оплати. Понад те, не пояснюючи, яким чином наблизили перемогу України попередні транші.

Американських політиків найбільше лякає не розмір допомоги України, а її можлива беззмістовність.

Дискусія про реальний план перемоги може бути достатньо корисною і для України, оскільки ставить руба питання про ефективність обраної адміністрацією Байдена стратегії дозованої підтримки України.

Промотований адміністрацією принцип підтримувати Україну "так довго, як потрібно", який раніше викликав несприйняття лише в Україні, все більше викликає відторгнення і серед американців, бо автоматично викликає асоціації з безкінечними війнами (forever wars).

Зустріч Зеленського у Вашингтоні з Байденом мала й інше важливе значення: у контексті виборів, які наближаються, в українського президента, можливо, була остання повноцінна нагода поспілкуватися зі своїм американським візаві як 46-м президентом США, а не кандидатом від Демократичної партії на 47-го.

Тобто зустрітися з ним особисто до моменту, коли президент США розпочне активну виборчу кампанію з чітко окресленим місцем у ній.

Чи стала б перемога України, у контексті виборів, політичним успіхом Байдена? З огляду на наявну інформацію, ризикну припустити, що для кампанії Джо Байдену цілком достатньо було б і того самого дипломатичного врегулювання, котре б забезпечило видимість припинення війни.

Однак тут є низка інших питань. Наприклад, наскільки Україна буде готовою до паузи у війні, її заморожування? І чи буде Путін, який зацікавлений у поверненні Трампа, підігравати Байдену і припиняти війну?

Отже, працюючи далі зі Сполученими Штатами в умовах чергової вкрай поляризованої передвиборчої кампанії, важливо відштовхуватись від кількох речей:

– Ми й надалі маємо більшість у Конгресі та в американському суспільстві, яка підтримує Україну і готова, аби США надавали підтримку Україні.

– Щоб втримати підтримку і максимально обеззброїти гучну меншість нам бажано разом з адміністрацією представити план нашої перемоги не на рівні політичних гасел, а конкретних кроків зі зрозумілими бюджетними рамками.

Це допоможе зняти застереження щодо беззмістовності допомоги і безкінечності війни.

– Вкрай важливо серйозно ставитись до всіх занепокоєнь у США, пов'язаних з потребою готуватись до потенційного конфлікту з Китаєм.

Ми навряд чи зможемо переконати американців, що Росія представляє таку ж загрозу життєво важливим інтересам США, як Китай, але принаймні можемо спробувати донести, чому допомога Україні не заважає готуватись до потенційного конфлікту з Китаєм, а навіть навпаки – здатна його стримати.

– У США досі домінує переконання, що європейські країни дуже мало надають допомоги Україні, хоч йдеться про війну в Європі. Аргумент про брак підтримки Європи – один з найпопулярніших на озброєнні в республіканців, його потрібно активно вибивати.

– Ну і класика жанру – американці значно охочіше надаватимуть допомогу, якщо будуть впевнені, що вона використовується ефективно, без жодних зловживань.

Докладніше – у матеріалі Альони Гетьманчук Візит до Байдена у складні часи: що ховає поїздка Зеленського до США за рік до виборів.