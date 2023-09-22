С какими вызовами и проблемами столкнулся в США Владимир Зеленский

Это был, очевидно, далеко не лучший момент для визита Владимира Зеленского в США, но он не мог упустить возможность.

О проблемах, решению которых должен был поспособствовать визит украинского президента в Соединенные Штаты на этой неделе, и об американской стратегии для Украины – в статье директора Центра "Новая Европа" Алены Гетьманчук Визит к Байдену в сложные времена: что скрывает поездка Зеленского в США за год до выборов.

Конечно, пребывание Зеленского в Вашингтоне – прежде всего в стенах Конгресса – было не только в интересах украинского президента, но и американского.

Как и в прошлом году, главе Белого дома было нужно, чтобы Зеленский помог администрации убедить Конгресс, которому, как известно, в США принадлежит "сила кошелька", в выделении предложенного дополнительного пакета помощи для Украины – на этот раз речь идет о $24 млрд.

В общем, в Вашингтоне Зеленский, среди прочего, должен был объяснить американцам, каков реальный план победы Украины.

Логика достаточно проста: не может Белый дом периодически присылать в Конгресс чек на оплату, не желая объяснить суть этой оплаты. Более того, не объясняя, каким образом приблизили победу Украины предыдущие транши.

Американских политиков больше всего пугает не размер помощи Украине, а ее возможная бессодержательность.

Дискуссия о реальном плане победы может быть достаточно полезной и для Украины, поскольку ставит ребром вопрос об эффективности выбранной администрацией Байдена стратегии дозированной поддержки Украины.

Промотированный администрацией принцип поддерживать Украину "так долго, как нужно", который ранее вызывал неприятие только в Украине, все больше вызывает отторжение и среди американцев, потому что автоматически вызывает ассоциации с бесконечными войнами (forever wars).

Встреча Зеленского в Вашингтоне с Байденом имела и другое важное значение: в контексте приближающихся выборов у украинского президента, возможно, была последняя полноценная возможность пообщаться со своим американским визави как 46-м президентом США, а не кандидатом от Демократической партии на 47-го.

То есть встретиться с ним лично до момента, когда президент США начнет активную избирательную кампанию с четко очерченным местом в ней.

Стала бы победа Украины, в контексте выборов, политическим успехом Байдена? Учитывая имеющуюся информацию, рискну предположить, что для кампании Джо Байдену вполне достаточно было бы и того самого дипломатического урегулирования, которое бы обеспечило видимость прекращения войны.

Однако здесь есть ряд других вопросов. Например, насколько Украина будет готова к паузе в войне, ее замораживанию? И будет ли Путин, который заинтересован в возвращении Трампа, подыгрывать Байдену и прекращать войну?

Итак, работая дальше с Соединенными Штатами в условиях очередной крайне поляризованной предвыборной кампании, важно отталкиваться от нескольких вещей:

– Мы и в дальнейшем имеем большинство в Конгрессе и в американском обществе, которое поддерживает Украину и готово, чтобы США оказывали поддержку Украине.

– Чтобы удержать поддержку и максимально обезоружить громкое меньшинство нам желательно вместе с администрацией представить план нашей победы не на уровне политических лозунгов, а конкретных шагов с понятными бюджетными рамками.

Это поможет снять предостережения относительно бессмысленности помощи и бесконечности войны.

– Крайне важно серьезно относиться ко всем беспокойствам в США, связанным с необходимостью готовиться к потенциальному конфликту с Китаем.

Мы вряд ли сможем убедить американцев, что Россия представляет такую же угрозу жизненно важным интересам США, как Китай, но по крайней мере можем попытаться донести, почему помощь Украине не мешает готовиться к потенциальному конфликту с Китаем, а даже наоборот – способна его сдержать.

– В США до сих пор доминирует убеждение, что европейские страны очень мало оказывают помощи Украине, хотя речь идет о войне в Европе. Аргумент о нехватке поддержки Европы – один из самых популярных на вооружении у республиканцев, его нужно активно выбивать.

– Ну и классика жанра – американцы значительно охотнее будут оказывать помощь, если будут уверены, что она используется эффективно, без каких-либо злоупотреблений.

Подробнее – в материале Алены Гетьманчук Визит к Байдену в сложные времена: что скрывает поездка Зеленского в США за год до выборов.