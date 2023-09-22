Залужний провів останню розмову з Міллі перед його відставкою та познайомився з наступником

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, що є останньою перед відставкою Міллі з цієї посади, та познайомився з його наступником.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На офіційних сторінках Залужний повідомив, що поінформував Міллі про поточну ситуацію на фронті та перебіг оборонних та наступальних операцій України.

Він окремо відзначив важливість посилення української ППО та артилерії.

"Подякував американським партнерам за черговий пакет військової допомоги. І подякував особисто генералу Міллі", – зазначив Залужний, нагадавши, що невдовзі Міллі завершить повноваження на посаді очільника обʼєднаного комітету начальників штабів США.

"З перших днів повномасштабного російського вторгнення, особливо у найбільш складні моменти цієї війни, генерал Міллі завжди був поряд із нашим народом. Ми цінуємо проведену титанічну роботу, важливі поради, всебічну допомогу та підтримку. Запросив його в Україну та матиму за честь зустрічати на нашій землі.

На знак продовження тісного партнерства України та США генерал Міллі познайомив мене зі своїм наступником – генералом Чарльзом Брауном. Домовилися підтримувати високий рівень комунікації та найближчим часом провести перемовини", – розповів головнокомандувач ЗСУ.

Минулого тижня Залужний мав очну зустріч з топ-військовими Британії та США, на якій розповів їм про ситуацію на фронті й актуальні потреби України.

Нагадаємо, напередодні під час візиту Зеленського до Вашингтона, США оголосили новий пакет військової допомоги для України обсягом 325 млн доларів.