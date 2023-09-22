Залужный провел последний разговор с Милли перед его отставкой и познакомился с преемником

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный провел разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, который является последним перед отставкой Милли с этой должности, и познакомился с его преемником.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На официальных страницах Залужный сообщил, что проинформировал Милли о текущей ситуации на фронте и ходе оборонительных и наступательных операций Украины.

Он отдельно отметил важность усиления украинской ПВО и артиллерии.

"Поблагодарил американских партнеров за очередной пакет военной помощи. И поблагодарил лично генерала Милли", – отметил Залужный, напомнив, что вскоре Милли завершит полномочия на посту главы Объединенного комитета начальников штабов США.

"С первых дней полномасштабного российского вторжения, особенно в наиболее сложные моменты этой войны, генерал Милли всегда был рядом с нашим народом. Мы ценим проведенную титаническую работу, важные советы, всестороннюю помощь и поддержку. Пригласил его в Украину и буду иметь честь встречать на нашей земле.

В знак продолжения тесного партнерства Украины и США генерал Милли познакомил меня со своим преемником – генералом Чарльзом Брауном. Договорились поддерживать высокий уровень коммуникации и в ближайшее время провести переговоры", – рассказал главнокомандующий ВСУ.

На прошлой неделе Залужный имел очную встречу с топ-военными Великобритании и США, на которой рассказал им о ситуации на фронте и актуальных потребностях Украины.

Напомним, накануне во время визита Зеленского в Вашингтон, США объявили новый пакет военной помощи для Украины объемом 325 млн долларов.