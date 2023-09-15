Залужний зустрічався з топ-військовими Британії та США: розповів про ситуацію та поточні потреби

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів зустріч з топ-військовими США і Британії, на якій розповів їм про ситуацію на фронті й актуальні потреби України.

Про це він повідомив на офіційній сторінці, пише "Європейська правда".

Залужний не назвав імена співрозмовників, але на оприлюднених кадрах зустрічі можна впізнати американського генерала Крістофера Каволі – очільника Європейського командування армії США і головнокомандувача Об’єднаних сил НАТО у Європі.

"Детально ознайомив союзників із оперативною обстановкою по всьому фронту. Заслухали командирів та обговорили проблематику, що склалася в угрупованнях військ. Представив наше бачення розвитку подій на передовій. Обговорили потребу української армії в снарядах, озброєнні та військовій техніці. Чекаємо на хороші новини", – розповів Валерій Залужний.

Також йшла мова про посилення української ППО, додатковий транспорт для евакуації поранених з поля бою, шляхи ремонту техніки та відновлення боєздатності військових частин.

Окремо розглянули ситуацію в Чорному морі.

"Вдячний партнерам за плідну роботу та підтримку в боротьбі з російським агресором", – додав Валерій Залужний.

Нагадаємо, нещодавно Залужний спілкувався з румунським колегою у зв'язку з останніми атаками Росії на українські порти на Дунаї.

Топ-генерал США Марк Міллі озвучував прогнози, що в України є ще приблизно півтора місяці на активне ведення бойових дій, доки осіння погода створить несприятливі умови.

Тим часом очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що український контрнаступ триватиме і після погіршення погоди, незважаючи на те, що воювати стане важче.