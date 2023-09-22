Лідери України й Канади підписали оновлену угоду про вільну торгівлю

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо у п’ятницю підписали оновлену угоду про вільну торгівлю між двома державами.

Церемонія підписання відбулась перед спільною пресконференцією обох лідерів, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми щойно підписали угоду про вільну торгівлю між Україною й Канадою. Вона надає канадським компаніям доступ (до українського ринку. – Ред.) і створить нові робочі місця", – зазначив Трюдо.

Він додав, що Канада також підтверджує виділення Україні макрофінансової допомоги в прийдешньому, 2024 році.

"Пізніше в Торонто ми зустрінемось із лідерами ділових кіл і обговорюватимемо зусилля у відбудові України", – анонсував канадський прем’єр.

Нагадаємо, угода про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою набула чинності 1 серпня 2017 року.

У 2022-му почались переговори про її модернізацію, які завершились у квітні цього року.

Основними відмінностями нової угоди стало те, що на додаток до скасування тарифів Україна і Канада розширюють можливості для підприємств, які мають не тільки українську, а ще й іноземну складову в своїй продукції.

Окремо були прописані гарантії для інвесторів, а також система захисту інвестицій, яка базується на найсучасніших правових інструментах.