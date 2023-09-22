Лидеры Украины и Канады подписали обновленное соглашение о свободной торговле

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в пятницу подписали обновленное соглашение о свободной торговле между двумя государствами.

Церемония подписания состоялась перед совместной пресс-конференцией обоих лидеров, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы только что подписали соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой. Оно предоставляет канадским компаниям доступ (к украинскому рынку. – Ред.) и создаст новые рабочие места", – отметил Трюдо.

Он добавил, что Канада также подтверждает выделение Украине макрофинансовой помощи в грядущем, 2024 году.

"Позже в Торонто мы встретимся с лидерами деловых кругов и будем обсуждать усилия в восстановлении Украины", – анонсировал канадский премьер.

Напомним, соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой вступило в силу 1 августа 2017 года.

В 2022-м начались переговоры о его модернизации, которые завершились в апреле этого года.

Основными отличиями нового соглашения стало то, что в дополнение к отмене тарифов Украина и Канада расширяют возможности для предприятий, которые имеют не только украинскую, но и иностранную составляющую в своей продукции.

Отдельно были прописаны гарантии для инвесторов, а также система защиты инвестиций, которая базируется на самых современных правовых инструментах.