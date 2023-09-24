Блінкен поговорив із прем’єром Вірменії про поточну ситуацію у Карабаху

Держсекретар США Ентоні Блінкен напередодні провів телефонну розмову із прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву речника Держдепу США Метью Міллера.

Під час розмови Блінкен і Пашинян обговорили, зокрема, поточну ситуацію у Нагірному Карабаху.

"Держсекретар висловив глибоке занепокоєння Сполучених Штатів щодо етнічного вірменського населення в Нагірному Карабаху", – йдеться в заяві.

Блінкен також підкреслив, що США закликають Азербайджан захистити цивільне населення і дотримуватися своїх зобов'язань щодо дотримання прав людини та основних свобод жителів Нагірного Карабаху.

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан почав "антитерористичну" операцію проти Нагірного Карабаху, своєї міжнародно визнаної території, і оголосив про її закінчення наступного дня.

Карабаські вірмени побоюються, що Азербайджан може проводити етнічні чистки і репресії, отримавши контроль над регіоном.

ЄС днями попередив Азербайджан про наслідки у разі порушення прав карабаських вірмен та відправив у регіон свого спецпосланника Тойво Клаара.

Детально про останні події у Карабаху читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.