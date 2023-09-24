Блинкен поговорил с премьером Армении о текущей ситуации в Карабахе

Госсекретарь США Энтони Блинкен накануне провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление представителя Госдепа США Мэтью Миллера.

Во время разговора Блинкен и Пашинян обсудили, в частности, текущую ситуацию в Нагорном Карабахе.

"Госсекретарь выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов относительно этнического армянского населения в Нагорном Карабахе", – говорится в заявлении.

Блинкен также подчеркнул, что США призывают Азербайджан защитить гражданское население и соблюдать свои обязательства по соблюдению прав человека и основных свобод жителей Нагорного Карабаха.

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористическую" операцию против Нагорного Карабаха, своей международно признанной территории, и объявил о ее окончании на следующий день.

Карабахские армяне опасаются, что Азербайджан может проводить этнические чистки и репрессии, получив контроль над регионом.

ЕС на днях предупредил Азербайджан о последствиях в случае нарушения прав карабахских армян и отправил в регион своего спецпосланника Тойво Клаара.

Подробно о последних событиях в Карабахе читайте в статье: Третья карабахская. Почему началась новая война на Кавказе и каковы ее последствия.