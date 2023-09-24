У Польщі спостерігачів ОБСЄ не пустили на зустріч з лідером "Права і справедливості"

У Польщі під час з'їзду партії "Право і справедливість" у місті Щецин на зустріч з лідером політсили Ярославом Качинським не змогли потрапити представники ОБСЄ, які спостерігають за парламентськими виборами і кампанії, що їм передує.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

Інформацію про інцидент підтвердила речниця ОБСЄ Катя Андруш.

"Що стосується Щецина, то спостерігачам ОБСЄ повідомили, що зустріч, на яку вони хотіли потрапити, була закрита. Вони взяли це до відома і поїхали, більше нічого не сталося", – сказала вона.

Представниця ОБСЄ також поінформувала, що наприкінці наступного тижня буде опублікований перший звіт організації щодо парламентських виборів у Польщі.

На зустріч до Качинського також не пустили представників фермерів та колишнього сенатора Влодзімєжа Личевека. Причиною було названо те, що їх не було у "списку".

Ярослав Качинський раніше заявляв, що попри суперечку з Україною щодо експорту сільськогосподарської продукції Варшава продовжить підтримувати Київ "до перемоги".

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