В Польше наблюдателей ОБСЕ не пустили на встречу с лидером "Права и справедливости"

В Польше во время съезда партии "Право и справедливость" в городе Щецин на встречу с лидером политсилы Ярославом Качиньским не смогли попасть представители ОБСЕ, которые наблюдают за парламентскими выборами и предшествующей им кампании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

Информацию об инциденте подтвердила пресс-секретарь ОБСЕ Катя Андруш.

"Что касается Щецина, то наблюдателям ОБСЕ сообщили, что встреча, на которую они хотели попасть, была закрыта. Они приняли это к сведению и уехали, больше ничего не произошло", – сказала она.

Представительница ОБСЕ также проинформировала, что в конце следующей недели будет опубликован первый отчет организации по парламентским выборам в Польше.

На встречу к Качиньскому также не пустили представителей фермеров и бывшего сенатора Влодзимежа Личевека. Причиной было названо то, что их не было в "списке".

Ярослав Качиньский ранее заявлял, что несмотря на спор с Украиной по экспорту сельскохозяйственной продукции Варшава продолжит поддерживать Киев "до победы".

Смотрите также новое видео "Европейской правды" о политических раскладах в Польше.