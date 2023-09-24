Десантіс не хоче бачити Україну в НАТО

Губернатор Флориди Рон Десантіс, один із конкурентів Дональда Трампа за участь у президентських виборах від Республіканської партії виступив проти членства України в НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив в ефірі подкасту The Glenn Beck Program, повідомляє Bloomberg.

Потенційний кандидат в президенти від республіканців висловив переконання, що членство України в НАТО не відповідає інтересам Сполучених Штатів.

"Це лише додасть нам більше зобов'язань, а якщо ви даєте більше зобов'язань, то які переваги ми отримаємо натомість?", – зазначив Десантіс.

Губернатор Флоріди також повторив свою думку, що не вважає, що США повинні виписувати Україні "порожній чек" (тобто такий, куди можна вписати будь-яку суму на допомогу Україні. – Ред.), якщо Київ "не використовує важелі впливу, щоб закінчити конфлікт".

Інтерв'ю Десантіса передувала зустріч у Вашингтоні президента Джо Байдена з його українським колегою Володимиром Зеленським, який звернувся до американських законодавців із закликом продовжувати підтримку українських військових у боротьбі з російським вторгненням.

Раніше Десантіс заявив, що загарбницька війна РФ проти України не становить першочерговий інтерес для США.

Перед цим він і Трамп виступили проти передачі касетних боєприпасів Україні.

Претендентка на місце кандидата в президенти США від Республіканської партії Ніккі Гейлі розкритикувала своїх конкурентів за номінацію Дональда Трампа і Рона Десантіса, зокрема за позицію щодо війни РФ проти України.