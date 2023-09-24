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Десантіс не хоче бачити Україну в НАТО

Неділя, 24 вересня 2023, 15:18

Губернатор Флориди Рон Десантіс, один із конкурентів Дональда Трампа за участь у президентських виборах від Республіканської партії виступив проти членства України в НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив в ефірі подкасту The Glenn Beck Program, повідомляє Bloomberg.

Потенційний кандидат в президенти від республіканців висловив переконання, що членство України в НАТО не відповідає інтересам Сполучених Штатів.

"Це лише додасть нам більше зобов'язань, а якщо ви даєте більше зобов'язань, то які переваги ми отримаємо натомість?", – зазначив Десантіс.

Конкурент Трампа обіцяє віддати РФ частину України та блокувати вступ Києва до НАТО

Губернатор Флоріди також повторив свою думку, що не вважає, що США повинні виписувати Україні "порожній чек" (тобто такий, куди можна вписати будь-яку суму на допомогу Україні. – Ред.), якщо Київ "не використовує важелі впливу, щоб закінчити конфлікт".

Інтерв'ю Десантіса передувала зустріч у Вашингтоні президента Джо Байдена з його українським колегою Володимиром Зеленським, який звернувся до американських законодавців із закликом продовжувати підтримку українських військових у боротьбі з російським вторгненням.

Раніше Десантіс заявив, що загарбницька війна РФ проти України не становить першочерговий інтерес для США.

Перед цим він і Трамп виступили проти передачі касетних боєприпасів Україні.

Претендентка на місце кандидата в президенти США від Республіканської партії Ніккі Гейлі розкритикувала своїх конкурентів за номінацію Дональда Трампа і Рона Десантіса, зокрема за позицію щодо війни РФ проти України.

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США Україна-НАТО