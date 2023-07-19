Десантіс применшив значення війни РФ проти України

Губернатор Флориди Рон Десантіс, який вважається головним конкурентом Дональда Трампа за участь у президентських виборах від Республіканської партії, не вважає, що загарбницька війна РФ проти України становить першочерговий інтерес для США.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв'ю CNN.

Кандидат у президенти Сполучених Штатів назвав війну "вторинним або третинним інтересом", але, втім, додав, що "готовий бути корисним, щоб довести її до завершення".

"Метою має бути стійкий, довготривалий мир в Європі, але такий, який не заохочує агресію", – зазначив Десантіс.

Водночас губернатор Флориди не відповів на запитання, чи припинить він озброювати Україну або надавати їй фінансову підтримку, проте одночасно висловився за зміщення фокуса армії США з Європи на Азію.

"Я не збираюся зменшувати наші запаси та не відправляти (їх) до Тайваню. Я не збираюся зменшувати нашу здатність реагувати на потреби", – сказав Десантіс, назвавши майбутнє острова "значним інтересом".

Раніше повідомлялося, що Десантіс скорочує співробітників свого передвиборчого штабу через брак коштів.

Перед цим він і Трамп виступили проти передачі касетних боєприпасів Україні.

Претендентка на місце кандидата в президенти США від Республіканської партії Ніккі Гейлі розкритикувала своїх конкурентів за номінацію Дональда Трампа і Рона Десантіса, зокрема за позицію щодо війни РФ проти України.