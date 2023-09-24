Десантис не хочет видеть Украину в НАТО

Губернатор Флориды Рон Десантис, один из конкурентов Дональда Трампа за участие в президентских выборах от Республиканской партии выступил против членства Украины в НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в эфире подкаста The Glenn Beck Program, сообщает Bloomberg.

Потенциальный кандидат в президенты от республиканцев выразил убеждение, что членство Украины в НАТО не отвечает интересам Соединенных Штатов.

"Это лишь добавит нам больше обязательств, а если вы даете больше обязательств, то какие преимущества мы получим взамен?", – отметил Десантис.

Губернатор Флориды также повторил свое мнение, что не считает, что США должны выписывать Украине "пустой чек" (то есть такой, куда можно вписать любую сумму на помощь Украине. – Ред.), если Киев "не использует рычаги влияния, чтобы закончить конфликт".

Интервью Десантиса предшествовала встреча в Вашингтоне президента Джо Байдена с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, который обратился к американским законодателям с призывом продолжать поддержку украинских военных в борьбе с российским вторжением.

Ранее Десантис заявил, что захватническая война РФ против Украины не представляет первоочередной интерес для США.

Перед этим он и Трамп выступили против передачи кассетных боеприпасов Украине.

Претендентка на место кандидата в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли раскритиковала своих конкурентов за номинацию Дональда Трампа и Рона Десантиса, в частности за позицию относительно войны РФ против Украины.