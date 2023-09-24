Италия раскритиковала Германию за финансирование благотворительных групп для мигрантов

В Италии считают, что немецкий план финансирования благотворительных организаций, которые помогают мигрантам в Средиземном море, создает трудности для Рима, который пытается ввести более жесткие меры, чтобы остановить поток нелегалов.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью La Stampa заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, сообщает Reuters.

Комментируя планы Германии реализовать программу финансовой поддержки как для гражданских морских спасательных операций, так и для проектов на суше, он заявил, что итальянское правительство настроено на борьбу с контрабандистами, которых, по его словам, следует рассматривать как международных преступников.

"Берлин делает вид, что не понимает, что таким образом он создает трудности для страны, которая теоретически должна быть другом", – сказал Крозетто.

В субботу благотворительная организация SOS Humanity заявила, что получит около 790 тысяч евро от немецкого правительства.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал к срочному движению в вопросе реформирования и стандартизации европейской политики предоставления убежища.

Перед этим Штайнмайер заявлял, что Германия сталкивается с трудностями при приеме новых мигрантов.

Недавно президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита на итальянский остров Лампедуза, где наблюдается обострение ситуации с наплывом мигрантов, объявила о плане урегулирования миграционного кризиса.