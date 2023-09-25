Партія Макрона не поліпшила своїх позицій на виборах до Сенату Франції

Правоцентристська партія Франції "Республіканці" зберегла більшість у Сенаті після недільних виборів близько половини його членів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Єдиний член французького уряду, який брав участь у виборах, державний секретар з питань громадянства Соня Баке, зазнала поразки, балотуючись від заморської території Нова Каледонія.

Правопопулістська партія Марін Ле Пен "Національне об'єднання", яку слідча комісія парламенту Франції нещодавно назвала рупором Кремля, повернулась до Сенату, отримавши три мандати.

До Сенату непрямим чином обирають мери міст Франції, а також регіональні, департаментські та муніципальні ради. Із 348 місць переобиралися 170 сенаторів.

За П'ятої республіки у Франції Сенат має менший вплив на прийняття законів, ніж Національні збори – нижня палата парламенту, де у коаліції має більшість партія Макрона. У разі розбіжностей щодо законодавства, останнє слово залишається за Національними зборами.

Раніше повідомлялося, що паризька прокуратура заявила про наміри притягти до суду колишню лідерку французької ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен і майже три десятки її соратників за звинуваченням у нецільовому використанні коштів ЄС.

Крім того, саму Ле Пен суд може позбавити права обіймати посади на строк до 10 років, що поставить під загрозу її плани вчетверте балотуватися на посаду президента Франції у 2027 році.

У 2021 році у французької популістки виявили зловживання на суму 339 тисяч євро – вона оформила фіктивного помічника, щоби отримувати бюджетну компенсацію за нього, і суд тоді змусив Марін Ле Пен повернути незаконно отримані кошти.