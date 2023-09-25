Партия Макрона не улучшила своих позиций на выборах в Сенат Франции

Правоцентристская партия Франции "Республиканцы" сохранила большинство в Сенате после воскресных выборов около половины его членов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Единственный член французского правительства, который участвовал в выборах, государственный секретарь по вопросам гражданства Соня Баке, потерпела поражение, баллотируясь от заморской территории Новая Каледония.

Правопопулистская партия Марин Ле Пен "Национальное объединение", которую следственная комиссия парламента Франции недавно назвала рупором Кремля, вернулась в Сенат, получив три мандата.

В Сенат косвенным образом избирают мэры городов Франции, а также региональные, департаментские и муниципальные советы. Из 348 мест переизбирались 170 сенаторов.

При Пятой республике во Франции Сенат имеет меньшее влияние на принятие законов, чем Национальное собрание – нижняя палата парламента, где в коалиции имеет большинство партия Макрона. В случае разногласий по законодательству, последнее слово остается за Национальным собранием.

Ранее сообщалось, что парижская прокуратура заявила о намерениях привлечь к суду бывшего лидера французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и почти три десятка ее соратников по обвинению в нецелевом использовании средств ЕС.

Кроме того, саму Ле Пен суд может лишить права занимать должности на срок до 10 лет, что поставит под угрозу ее планы в четвертый раз баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году.

В 2021 году у французской популистки обнаружили злоупотребления на сумму 339 тысяч евро – она оформила фиктивного помощника, чтобы получать бюджетную компенсацию за него, и суд тогда заставил Марин Ле Пен вернуть незаконно полученные средства.