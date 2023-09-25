У Єревані також заявили про "історичну нагоду" угоди про мир з Азербайджаном

Спікер парламенту Вірменії Ален Сімонян заявив, що майбутня зустріч лідерів Вірменії та Азербайджану стане реальною можливістю укласти мирну угоду.

Як повідомляє "Радіо Азатутюн", пише "Європейська правда", таку заяву він зробив ввечері у телеефірі.

Ален Сімонян сказав, що бачить у майбутній зустрічі лідерів Вірменії та Азербайджану на території Іспанії реальний шанс підписати мирну угоду.

"Ми дуже хотіли би зробити у Гранаді цей крок вперед, використати цю історичну нагоду. Вічна війна нікому не потрібна", – сказав він, нагадавши про прогрес у переговорах на попередніх зустрічах за посередництва президента Євроради.

Зустріч Алієва і прем’єра Вірменії Нікола Пашиняна планують у жовтні на полях саміту Європейської політичної спільноти, що буде проходити в іспанській Гранаді, за участі президента Євроради, президента Франції та канцлера Німеччини. Її анонсували ще у травні.

Раніше, перед військовою операцією Азербайджану в Нагірному Карабаху прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявляв, що на запланованій п'ятисторонній зустрічі не підпишуть мирну угоду.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв після стрімкої військової операції у Карабаху також заявив про "більш сприятливі можливості" для мирної угоди з Вірменією.

26 вересня у Брюсселі запланована зустріч секретаря Радбезу Вірменії з радником президента, а також радниками президента Франції Емманюеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Європейської ради Шарля Мішеля, щоб підготувати зустріч у Гранаді.

Детально про останні події у Карабаху читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.