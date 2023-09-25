В Ереване также заявили об "исторической возможности" соглашения о мире с Азербайджаном

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что предстоящая встреча лидеров Армении и Азербайджана станет реальной возможностью заключить мирное соглашение.

Как сообщает "Радио Азатутюн", пишет "Европейская правда", такое заявление он сделал вечером в телеэфире.

Ален Симонян сказал, что видит в предстоящей встрече лидеров Армении и Азербайджана на территории Испании реальный шанс подписать мирное соглашение.

"Мы очень хотели бы сделать в Гранаде этот шаг вперед, использовать эту историческую возможность. Вечная война никому не нужна", – сказал он, напомнив о прогрессе в переговорах на предыдущих встречах при посредничестве президента Евросовета.

Встреча Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна планируется на полях саммита Европейского политического сообщества, который будет проходить в испанской Гранаде, при участии президента Евросовета, президента Франции и канцлера Германии. Ее анонсировали еще в мае.

Ранее, перед военной операцией Азербайджана в Нагорном Карабахе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что на запланированной пятисторонней встрече не подпишут мирное соглашение.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев после стремительной военной операции в Карабахе также заявил о "более благоприятных возможностях" для мирного соглашения с Арменией.

26 сентября в Брюсселе запланирована встреча секретаря Совбеза Армении с советником президента, а также советниками президента Франции Макрона, канцлера Германии Шольца и президента Европейского совета Мишеля, чтобы подготовить встречу в Гранаде.

Подробно о последних событиях в Карабахе читайте в статье: Третья карабахская. Почему началась новая война на Кавказе и какими будут ее последствия.