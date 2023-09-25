Из Карабаха в Армению продолжают прибывать беженцы: границу пересекли уже почти 5 тысяч

Менее чем за сутки после того, как карабахские армяне получили возможность покинуть регион, который вернулся под контроль Азербайджана, из Карабаха в Армению прибыли почти 5 тысяч человек.

Как информирует "Европейская правда", об этом сообщили на официальной странице правительства Армении в Facebook.

К границе с Арменией продолжает прибывать транспорт с этническими армянами из Нагорного Карабаха, которые не захотели оставаться там после перехода региона под контроль Баку.

По состоянию на 12:00 25 сентября на территорию Армении въехало 4850 таких вынужденных переселенцев. Их регистрируют, определяют потребности и предлагают варианты размещения.

Первая группа беженцев из Карабаха, около 400 человек, прибыла на границу Армении через КПП на мосту Хакари вечером в воскресенье, в сопровождении российских "миротворцев".

Всего в Карабахе проживает более 140 тысяч человек.

Напомним, Азербайджан начал "антитеррористическую" операцию против Нагорного Карабаха, своей международно признанной территории, 19 сентября и объявил о ее завершении на следующий день.

21 сентября между Азербайджаном и представителями Нагорного Карабаха состоялись переговоры по дальнейшему урегулированию ситуации. Азербайджан пообещал обеспечить выход из Карабаха армянам, которые сложат оружие.

В Ереване значительная часть общества восприняла с возмущением то, что соотечественников в Карабахе оставили без помощи. Во время нескольких акций протеста люди пытались прорваться в здание правительства, протестовали также под посольством России.

Оппозиция анонсировала трехдневные масштабные акции протеста с 25 сентября и обещает "парализовать страну", чтобы заставить премьера Никола Пашиняна уйти в отставку. В Ереване продолжаются акции с блокированием улиц, на них задержали более 160 человек.

Подробно о последних событиях читайте в статье: Третья карабахская. Почему началась новая война на Кавказе и какими будут ее последствия.