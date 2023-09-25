У Латвії розслідують падіння свого спостережного дрона на території РФ

Міністерство оборони Латвії розпочало службове розслідування, щоб з'ясувати точні причини втрати управління спостережним дроном, який міг упасти на територію Росії під час військових навчань минулої суботи.

Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.

Спрудс не уточнив, скільки часу займе розслідування, і додав, що МЗС Латвії зв'язалося з Росією з приводу інциденту.

Згідно з міжнародною практикою, безпілотник має бути повернуто Латвії, але Спрудс припускає, що цього не станеться, і Росія використовуватиме цей випадок у пропагандистських цілях.

"Ми дуже добре розуміємо, з якою країною маємо справу", – додав він.

Інцидент трапився в суботу під час навчань Namejs 2023. З технічних причин було втрачено зв'язок із безпілотником Національних збройних сил Латвії, який використовували для наземного спостереження в районі латвійсько-російського кордону.

Безпілотник не мав військового озброєння, а призначався для спостереження, повідомили в Міноборони.

Нагадаємо, на початку вересня повідомляли, що у Латвії розглядають можливість замінувати кордон з РФ та Білоруссю.