В Латвии расследуют падение своего наблюдательного дрона на территории РФ

Министерство обороны Латвии начало служебное расследование, чтобы выяснить точные причины потери управления наблюдательным дроном, который мог упасть на территорию России во время военных учений в минувшую субботу.

Об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.

Спрудс не уточнил, сколько времени займет расследование, и добавил, что МИД Латвии связалось с Россией по поводу инцидента.

Согласно международной практике, беспилотник должен быть возвращен Латвии, но Спрудс предполагает, что этого не произойдет, и Россия будет использовать этот случай в пропагандистских целях.

"Мы очень хорошо понимаем, с какой страной имеем дело", – добавил он.

Инцидент произошел в субботу во время учений Namejs 2023. По техническим причинам была потеряна связь с беспилотником Национальных вооруженных сил Латвии, который использовался для наземного наблюдения в районе латвийско-российской границы.

Беспилотник не имел военного вооружения, а предназначался для наблюдения, сообщили в Минобороны.

Напомним, в начале сентября сообщалось, что в Латвии рассматривают возможность заминировать границу с РФ и Беларусью.