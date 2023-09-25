Росія знову "рішуче" обурилась висланням священника РПЦ із Болгарії

Міністерство закордонних справ Росії в понеділок викликало посла Болгарії Атанаса Кристіна й висловило йому "рішучий протест" у зв'язку з видворенням із Софії глави представництва Російської православної церкви й двох священників-громадян Білорусі.

Про це йдеться в заяві на сайті російського МЗС, пише "Європейська правда".

Зовнішньополітичне відомство РФ стверджує, що вислання священників РПЦ є "черговою провокаційною витівкою болгарської влади", яка відбулась "під надуманим приводом, у блюзнірській та образливій манері".

Там також висловили "тверде переконання", що плани влади Болгарії, "націлені на підрив багатовікових духовних зв’язків і традицій дружби" між російським і болгарським народами, "не мають жодних перспектив і приречені на провал".

Про жодні кроки у відповідь, як-то вислання болгарських дипломатів чи священників із Росії, у Москві не оголосили.

Нагадаємо, Агентство національної безпеки Болгарії минулого тижня підтвердило вислання з країни представника Російської православної церкви та ще двох священників – громадян Білорусі.

Болгарські спецслужби заявили, що священники були складовою гібридної стратегії Росії "щодо цілеспрямованого впливу на суспільно-політичні процеси в Республіці Болгарія на користь російських геополітичних інтересів".

Російське диппредставництво раніше назвало видворення архімандрита РПЦ "грубими, кричущими діями", покликаними "озлобити один проти одного російський і болгарський народи".