Россия снова "решительно" возмутилась высылкой священника РПЦ из Болгарии

Министерство иностранных дел России в понедельник вызвало посла Болгарии Атанаса Кристина и выразило ему "решительный протест" в связи с выдворением из Софии настоятеля подворья Русской православной церкви и двух священников-граждан Беларуси.

Об этом говорится в заявлении на сайте российского МИД, пишет "Европейская правда".

Внешнеполитическое ведомство РФ утверждает, что высылка священников РПЦ является "очередной провокационной выходкой болгарских властей", которая состоялась "под надуманным предлогом, в кощунственной и оскорбительной манере".

Там также выразили "твердое убеждение", что планы властей Болгарии, "нацеленные на подрыв многовековых духовных связей и традиций дружбы" между русским и болгарским народами, "не имеют никаких перспектив и обречены на провал".

Ни о каких ответных шагах, таких как высылка болгарских дипломатов или священников из России, в Москве не объявили.

Напомним, Агентство национальной безопасности Болгарии на прошлой неделе подтвердило высылку из страны представителя Русской православной церкви и еще двух священников – граждан Беларуси.

Болгарские спецслужбы заявили, что священники были составляющей гибридной стратегии России "по целенаправленному влиянию на общественно-политические процессы в Республике Болгария в пользу российских геополитических интересов".

Российское диппредставительство ранее назвало выдворение архимандрита РПЦ "грубыми, вопиющими действиями", призванными "озлобить друг против друга русский и болгарский народы".